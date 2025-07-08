Mersin'de 21 Firari Hükümlü ve 1697 Aranan Şüpheli Yakalandı
Mersin'de yapılan operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan toplam 1697 şüpheli yakalandı. Operasyonda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 336'sı tutuklandı.
Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 21 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 1697 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekiplerince aranan kişilere yönelik haziran ayında çalışma yapıldı.
Çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 21 firari hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 1697 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 336'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel