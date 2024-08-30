Üye Girişi
Haberler

Mersin'de 20'nci kattan otomobilin üzerine düşen kişi ağır yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde bilinmeyen bir nedenle 20'nci kattan park halindeki otomobilin üzerine düşen Mert U., ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Mert U., hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde 20'nci kattan otomobilin üzerine düşen Mert U., ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tömük Mahallesi'nde meydana geldi. Mert U., bilinmeyen nedenle 20'nci kattan park halindeki otomobilin üstüne düştü. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sunroof kısmından içeriye düşen Mert U., çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekibine teslim edildi. Ağır yaralanan Mert U., hastaneye kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnceleme Jandarma İtfaiye Erdemli Mersin Olaylar Hukuk Güncel Haberler

İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş

İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş

 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız

Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız

 Topu Dilruba'ya attılar! Annenin isyan ederek dile getirdiği iddiaya yanıt var

Topu Dilruba'ya attılar! Annenin isyan ederek dile getirdiği iddiaya yanıt var
Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler

Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! FB Alanyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Inter Atalanta maçı CANLI izle! (HD) Inter Atalanta maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Alanyaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) FB Alanyaspor maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Rüyada birinin öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada hamile olduğunu görmek Haftalık çalışma saatleri kısalacak mı? Biran Damla Yılmaz Sandık Kokusu dizisinden neden ayrıldı? Fenerbahçe Alanyaspor maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
title