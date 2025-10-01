Mersin'de 20 Hırsızlık Olayına Karışan 3 Zanlı Yakalandı
Mersin'de, 6 şehirdeki 20 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 3 zanlı, emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Zanlıların üstünde çalıntı ziynet eşyaları ve hırsızlık aleti bulundu.
Mersin'de, 6 kentteki ikametlerde 20 hırsızlık olayına karıştıklarını tespit edilen 3 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, bir evden ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgede incelemelerde bulunan ekipler, adresten çıkış anları güvenlik kamerasınca kaydedilen zanlıların C.G, M.A. ve K.Y. olduğunu belirledi.
Farklı tarihlerde 6 şehirde yüzlerini gizleyerek 20 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen zanlılar, fiziki takip sonucu bir minibüste gözaltına alındı.
Zanlıların üst aramasında, çalıntı ziynet eşyaları ve adreslere girmek için kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.