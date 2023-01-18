Mersin'de 2 uzman çavuşun şehit olduğu kazada otobüs şoförü tutuklandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, 1 göçmenin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin TIR'a arkadan çarpan otobüsün şoförü Uğur Kaplan tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 2 astsubay ve 9 uzman çavuş refakatinde Fas uyruklu 27 göçmeni Kırklareli Geri Gönderme Merkezi'ne götürmek için yola çıkan Uğur Kaplan idaresindeki otobüs, Ramazan Sayıl yönetimindeki 31 AEK 926 plakalı demir profil yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada, uzman çavuşlar Eren Öztürk (32) ile Yasin Eroğlu (30) şehit oldu, bir düzensiz göçmen de hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.Otobüsün yanarak demir yığınına döndüğü kazayla ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Kazadan yara almadan kurtulan 2 araç şoförü gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden otobüs şoförü Uğur Kaplan tutuklandı, TIR şoförü Ramazan Sayıl ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.