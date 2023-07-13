Mersin'de 2 Metruk Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Bahçe ve Mesudiye mahallerinde bulunan 2 metruk bina, Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı. Belediye Başkanı Mustafa Gültak, metruk yapıların can ve mal güvenliği açısından risk oluşturduğunu belirterek, şikayetlerin hızlı bir şekilde sonuçlandırıldığını ifade etti.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 2 metruk bina kontrollü olarak yıkıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre için risk oluşturan Bahçe ve Mesudiye mahallerindeki 2 binanın yıkımı için çalışma başlattı.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, iş makineleriyle binaları yıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bu tür yapıların, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturduğunu belirterek, "Metruk yapılarla ilgili şikayetler en ivedi şekilde işleme konulup ekiplerimizce sonuçlandırılıyor." ifadesini kullandı.