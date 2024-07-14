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Mersin'de 2 kilo 500 gram esrar ve 535 kök Hint keneviri ele geçirildi

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Mersin'de yapılan operasyonda 2 kilo 500 gram esrar ve 535 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı ve 2'si tutuklandı.

Mersin'de 2 kilo 500 gram esrar ve 535 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mut, Çamlıyayla, Toroslar ve Silifke ilçelerindeki 6 ikamete operasyon düzenlendi.

Adreslerde 2 kilo 500 gram esrar ve 535 kök Hint keneviri ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Mersin Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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