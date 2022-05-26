Mersin'de 2 katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı - Haberler

Mersin'de 2 katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı
AA - Serkan Avci - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 2 katlı metruk binada kontrollü yıkım gerçekleştirildi.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 2 katlı metruk binada kontrollü yıkım gerçekleştirildi.
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre için risk oluşturan Camişerif Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın yıkımı için çalışma başlattı.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, iş makineleriyle binayı yıktı.
Molozların kamyonlara yüklenmesinin ardından temizlik çalışması da yapıldı.
AA / Serkan Avci - Güncel