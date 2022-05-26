Mersin'de 2 katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı - Haberler

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Mersin'de 2 katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı

AA - Serkan Avci - Güncel
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Mersin'de 2 katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 2 katlı metruk binada kontrollü yıkım gerçekleştirildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 2 katlı metruk binada kontrollü yıkım gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre için risk oluşturan Camişerif Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın yıkımı için çalışma başlattı.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, iş makineleriyle binayı yıktı.

Molozların kamyonlara yüklenmesinin ardından temizlik çalışması da yapıldı.

AA / Serkan Avci - Güncel

Fen İşleri Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, Güncel, Haberler

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