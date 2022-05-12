Mersin'de 2 katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı - Haberler

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Mersin'de 2 katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı

AA - Aleyna Coşkun - Güncel
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Mersin'de 2 katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 2 katlı metruk binada kontrollü yıkım yapıldı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 2 katlı metruk binada kontrollü yıkım yapıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre için risk oluşturan Nacarlı Bahşiş Mahallesi'ndeki binanın yıkımı için çalışma başlattı.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, iş makineleriyle binayı yıktı.

Molozların kamyonlara yüklenmesinin ardından temizlik çalışması da yapıldı.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Fen İşleri Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, Güncel, Haberler

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