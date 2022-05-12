Mersin'de 2 katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 2 katlı metruk binada kontrollü yıkım yapıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre için risk oluşturan Nacarlı Bahşiş Mahallesi'ndeki binanın yıkımı için çalışma başlattı.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, iş makineleriyle binayı yıktı.

Molozların kamyonlara yüklenmesinin ardından temizlik çalışması da yapıldı.