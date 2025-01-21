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Mersin'de 2 Katlı Evde Yangın Çıktı

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Tarsus'ta bir evin damında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 katlı evin damında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şahin Mahallesi 3260 Sokak'taki ikametin damında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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