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Mersin'de 2 hükümlü ve 3 şüpheli yakalandı

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Mersin'in Mezitli ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Mezitli Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekiplerce, silahla tehdit olayının faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ve M.E. ile "dolandırıcılık" ve "kasten öldürme" suçlarından aranması olan T.A, B.A. ve B.F. yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız 5 tabanca, 142 fişek, 6 şarjör ele geçirildi.

Hükümlüler M.A. ve M.E. işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, diğer zanlıların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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