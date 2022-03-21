MERSİN'DE 2 AYDA 427 HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'de polisin çalışmaları sonucu hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 427 şüpheli yakalandı.
MERSİN'de polisin çalışmaları sonucu hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 427 şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin, çalışmaları sonucunda kent merkezimizde yılın ilk 2 ayında evden, işyerinden ve otodan hırsızlık olayları zyüzde 20 oranında azaltıldı. Kentte hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 427 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.