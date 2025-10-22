Mersin'de 2. Anamur Tarım ve Tropikal Ürünler Fuarı açıldı

Mersin'in Anamur ilçesinde organize edilen 2. Anamur Tarım ve Tropikal Ürünler Fuarı başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur Belediyesince Şehit Atanur Bal Pazar ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında, Anamur'un muz başta olmak üzere tropikal meyve üretiminde Türkiye'nin öncüsü olduğunu söyledi.

Yaptıkları yatırımları anlatan Seçer, "Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimize hayvancılıktan arıcılığa, gübre desteğinden ekipman desteğine kadar birçok alanda destek veriyoruz. Bu desteklerimiz bugüne kadar kesintisiz sürdü ve sürecek." dedi.

İlçe Kaymakamı Kemal Duru da ilçenin önemli tarımsal potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Anamur, mikroklima iklimiyle adeta cennetten bir köşe. İlçemizin 1434 kilometrekarelik yüzölçümünün 190 bin dönümünde tarım yapılabiliyor. Ancak çiftçimiz, bilgi ve teknolojiyle üretim yaparak az alanda yüksek verim elde ediyor. Tarım ve Tropikal Ürünler Fuarı, bu emeğin vitrinidir."

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz ise göreve gelmelerinin ardından fuarı yeniden canlandırdıklarını belirterek, etkinliğe katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekipleri gösteri sundu, fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Açılış törenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Diyadin Özer, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Özdoğan ile Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş de katıldı.

2. Anamur Tarım ve Tropikal Ürünler Fuarı, 25 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.