Mersin'de 19 Mayıs kutlamaları coşkuyla gerçekleşti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Valiliği tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi kutlama programına katıldı. 19 Mayıs kutlamaları Mersin'de coşkulu bir şekilde gerçekleşirken; gençlerin sergilediği birbirinden güzel gösteriler, aralarında Başkan Vahap Seçer'in de bulunduğu izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına; Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin milletvekilleri, ilçe Belediye Başkanları, kent protokolü, gaziler, öğrenciler ve Mersin halkı katılım sağladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Tören, Gençlik Merkezi Üyesi Ayşe Erdemci tarafından okunan şiirin ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Halk Oyunları Ekibi'nin gösterileri ile devam etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi de kutlama programında gösterilerini sergilerken, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü artistik jimnastik ve tekvando gösterileri yapıldı. Kutlama programı; Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, Toroslar Halk Eğitim Müdürlüğü ve Mersin Polifonik Korolar Derneği'nden oluşan Gençlik Korosu'nun, Mersin Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde verdiği konser ile sona erdi.