Mersin'de 19 Mayıs coşkusu

MERSİN'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 104'üncü yıldönümü dolayısıyla organize edilen kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda sabah saat 8.45'te Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, protokol üyeleri, askeri erkan, sporcular ve öğrenciler katıldı.

Törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir yaptı. 19 Mayıs'ın gençlik ve gelecek demek olduğunu kaydeden Demir, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu cennet vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Gençlerimiz ve halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını yürekten kutluyor, sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum" dedi.

Törende daha sonra halk oyunları ekibi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü lisanslı sporcuları tarafından artistik cimnastik ve karate gösterileri sunuldu. Gençlerin gösterileri, kutlamaya katılanlardan büyük alkış aldı. Tören, bando eşliğinde gençlik korosunun konseri ile son buldu. (DHA)