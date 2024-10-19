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Mersin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Törenleri Düzenlendi

Mersin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Törenleri Düzenlendi
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Mersin'in Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla törenler düzenlendi. Tarsus Cumhuriyet Meydanı'nda ve Bozyazı'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törende muhtarlara karanfil verildi ve yemek programı düzenlendi.

Mersin Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tarsus ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Belediye Başkanı Ali Boltaç, törenin ardından muhtarlara karanfil verdi.

Bozyazı

Bozyazı ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Lenger Mahalle Muhtarı Eşe Orhan'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı programa, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya ve diğer ilgililer de katıldı.

Törenin ardından Bozyazı Öğretmenevi'nde muhtarların katılımıyla yemek programı organize edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

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