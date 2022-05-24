MERSİN'DE 18 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ 2 GÖZALTI - Haberler

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MERSİN'DE 18 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ 2 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde, arama yapılan TIR ve depoda 18 milyon makaron ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, arama yapılan TIR ve depoda 18 milyon makaron ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği görevlilerince 'gümrük kaçağı bandrolsüz makaron kaçakçılığı' suçuna yönelik çalışma başlatıldı. Mersin gişelerinde durdurulan TIR'da yapılan 16 milyon makaron ele geçirildi, sürücü E.Y. ise gözaltına alındı. E.Y.'nin ifadesi üzerine makaronların yüklendiği depoda yapılan aramalarda ise 2 milyon makaron daha ele geçirildi. Depo sahibi R.Y., gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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