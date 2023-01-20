Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de 174 firari hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Mersin'de 174 firari hükümlü yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 174 firari hükümlü yakalandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 174 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, firari hükümlülere yönelik ilçe genelinde çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 174 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.?????

Hırsızlık operasyonunda 26 gözaltı

İlçede meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin yapılan çalışmada ise 26 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca, 6 uyuşturucuya şüphelisi de nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık Silifke Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title