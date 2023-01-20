Mersin'de 174 firari hükümlü yakalandı Güncel Haberler Mersin'in Silifke ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 174 firari hükümlü yakalandı. Mersin'in Silifke ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 174 firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, firari hükümlülere yönelik ilçe genelinde çalışma yapıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 174 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.????? Hırsızlık operasyonunda 26 gözaltı İlçede meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin yapılan çalışmada ise 26 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Ayrıca, 6 uyuşturucuya şüphelisi de nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi. Kaynak: AA / Güncel Hisarcık Silifke Mersin Güncel Haberler

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