Mersin'de 16. Sertavul Yörük ve Zafer Şenliği düzenlendi
Mersin'in Mut ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen 16. Sertavul Yörük ve Zafer Şenliği, Sertavul Yaylası'nda gerçekleştirildi. Yörük kıyafeti giyen katılımcılar, Mut-Karaman kara yolundan şenlik alanına kadar yürüdü. Şenlikte Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konser verdi ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sertavul Yaylasını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Koç, programa katılanlara ve destek verenlere teşekkür etti.
Mersin'in Mut ilçesinde "16. Sertavul Yörük ve Zafer Şenliği" gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle organize edilen şenlik, Sertavul Yaylası'nda düzenlendi.
Yörük kıyafeti giyen katılımcılar, Mut- Karaman kara yolundan şenlik alanına kadar yürüdü.
Çeşitli etkinliklerin yapıldığı şenlikte Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konser verdi.
Sertavul Yaylasını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Koç, programa katılanlara ve destek verenlere teşekkür etti.