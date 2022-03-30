Mersin'de 1510 makaron ve 33 kilogram tütün ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de 1510 makaron ve 33 kilogram tütün ele geçirildi

AA - Yalçın Taşlıalan - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de 1510 makaron ve 33 kilogram tütün ele geçirildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 1510 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve gümrük kaçağı 33 kilogram tütün ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde, 1510 makaron (filtreli sigara kağıdı) ve gümrük kaçağı 33 kilogram tütün ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçak sigara satıldığı belirlenen Büyükeceli Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.

İşletmedeki aramada 510'u dolu 1510 makaron ve gümrük kaçağı 33 kilogram tütün bulundu.

Gözaltına alınan bir şüpheli, jandarmaya götürüldü.

AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel

Jandarma, Sigara, Mersin, Tütün, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title