Mersin'de 15 bin çilek fidesi toprakla buluştu - Haberler

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Mersin'de 15 bin çilek fidesi toprakla buluştu

AA - Yalçın Taşlıalan - Güncel
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Mersin'de 15 bin çilek fidesi toprakla buluştu

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 dekar alana 15 bin çilek fidesi dikimi yapıldı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 dekar alana 15 bin çilek fidesi dikimi yapıldı.

Saray Mahallesi'nde çiftçilik yapan Murat Şen, deneme amaçlı arazisine çilek fidesi diktiğini söyledi.

Fidelerden 2 ay içinde ürün almaya başlayacaklarını aktaran Şen, ilçenin iklim şartları dolayısıyla yetiştirecekleri çileğin tadının da farklı olacağını belirtti.

AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel

Murat Şen, Mersin, Saray, Güncel, Haberler

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