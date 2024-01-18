Mersin'de 1421 araç sürücüsüne para cezası uygulandı
Mersin'de polisin denetimlerinde kural ihlali yaptığı belirlenen 1421 araç sürücüsüne para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son 40 günde kent genelinde denetim yaptı. Uygulama kapsamında 17 bin 52 araç kontrol edildi. Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 1421 aracın sürücüsüne para cezası kesildi.
Mersin'de polisin denetimlerinde kural ihlali yaptığı belirlenen 1421 araç sürücüne para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son 40 günde kent genelinde denetim yaptı.
Uygulama kapsamında 17 bin 52 araç kontrol edildi.
Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 1421 aracın sürücüsüne para cezası kesildi.