Mersin'de 1400 Karton Kaçak Elektronik Sigara Tütünü Ele Geçirildi

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Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, uluslararası limanda gerçekleştirdiği operasyonda 1400 karton elektronik sigara tütünü ele geçirirken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Mersin'de gümrük kaçağı 1400 karton elektronik sigara tütünü ele geçirilen tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından Mersin Uluslararası Limanı'ndaki bir tır, konteyner tarama sistemine yönlendirildi.

Burada yapılan taramada tırda şüpheli yoğunluklar tespit edildi.

Ekiplerce yapılan detaylı aramada tırın dorsesinde gümrük kaçağı 1400 karton elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla tır sürücüsü gözaltına alındı, araca el konuldu.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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