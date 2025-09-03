Mersin'de 14 Katlı Binada Mahsur Kalan İşçiler İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

MERSİN'de 14 katlı bina inşaatında dış cephe çalışması yapan 2 işçi, elektrik arızası nedeniyle 13'üncü katta iskelede mahsur kaldı. İşçiler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarma aracının 54 metre uzunluğundaki merdiveniyle kurtarıldı.

Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi 97014 Sokak'taki bir binanın dış cephesinde sıva işleri yapan K.T. (55) ve A.D. (60), elektrik arızasından kaynaklandığı iddia edilen sorun nedeniyle iskelede mahsur kaldı. Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kurtarma aracının 54 metre uzunluğundaki merdiveniyle gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Planlı ve hızlı bir çalışmayla mahsur kalan işçilere ulaşan itfaiye, onları kurtarma kovasına alarak güvenli alana indirdi. Yaklaşık yarım saat süren kurtarma çalışmalarının ardından aşağı indirilen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

