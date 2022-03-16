Mersin'de 12 bin dolu makaron ile 160 paket kaçak sigara bulundu

Mersin'in Silifke ilçesinde, 12 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 160 paket kaçak sigara ve sahte 6 bin 500 lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Bulvarı'ndaki denetimde şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin üst aramasında sahte 6 bin 500 lira bulundu.

Ekiplerin, bir depo ve otomobildeki aramalarında da 12 bin dolu makaron ve 160 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.Ü, G.D, A.B. ve M.D, emniyete götürüldü.