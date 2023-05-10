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Mersin'de 11 yaşındaki çocuk, sitenin bodrum katında ölü bulundu

Mersin'de 11 yaşındaki çocuk, sitenin bodrum katında ölü bulundu

Güncel Haberler

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, kaçırıldığı iddia edilen 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni ailesiyle yaşadığı sitenin bodrum katında bulundu.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, kaçırıldığı iddia edilen 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni ailesiyle yaşadığı sitenin bodrum katında bulundu.

Çiftlikköy Mahallesi Türksat Sitesi'nde oturan Suriye uyruklu Suliman Hayaniketb (39), markete giden oğlu Khaled'den haber alamadı.

Hayaniketb, çocuğunu kaçıran bir kişinin kendisine mesaj atarak fidye istediği iddiasıyla polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, sitedeki inceleme sırasında bodrum katta çocuğun cesedine ulaştı.

Polis, bina görevlisi H.C'yi (43) gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Sezgin Pancar - Güncel

Yenişehir Türksat Suriye Mersin Güncel Haberler

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