Mersin'de 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Etkinliği

Mersin'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlandı.

Müdürlük bünyesindeki Mersin Çocuk Hakları İl Çocuk Komisyonunca Gündüz Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi'nde düzenlenen program farklı okullarda eğitim gören 150 öğrenci katıldı.

Etkinlikte resim yapma, müzik dinleme ve çeşitli oyunlara katılan öğrencilere merkezde eğitim alan 60 yaş üstü kadınlar da eşlik etti.

Mersin Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, yaptığı açıklamada, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde farkındalık oluşturmak istedikleri için etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Kız çocuklarının sosyal hayatta sağlıklı bireyler olarak yetişmesini istediklerini dile getiren Sarı, "Merkezimizdeki yaş almış kadınlarla kız öğrencilerimizi bir araya getirdik ve güzel bir etkinlik yaptık. Aile Yılı dolayısıyla kuşaklar arası kaynaşmayı hedefledik ve sevgi, saygı bağlarını güçlendirmeyi amaçladık. Bugün hem yaşlılarımız hem de kız çocuklarımız güzel vakit geçirdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.