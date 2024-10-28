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Mersin'de 101 metre Türk bayrağıyla Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi

Mersin'de 101 metre Türk bayrağıyla Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi
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Mersin'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 101 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı.

Mersin'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 101 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı.

Mersin Valiliğince düzenlenen etkinlik, Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdman Yurdu Meydanı'ndan başladı.

Katılımcıların 101 metrelik Türk bayrağını taşıdığı yürüyüş Suphi Öner Öğretmenevi'nde son buldu.

Etkinliğin sonunda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Pehlivan, yaptığı konuşmada, şanlı ve mübarek Türk bayrağının çok kıymetli olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılını coşkuyla kutladıklarını ifade eden Pehlivan, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz bayrağımızı en yukarıda, göklerde tutmaya devam edecekler. Tarih yürüyüşümüzü, gelecek yürüyüşümüze gençlerimizle birlikte dönüştürüyoruz. Atalarımızdan miras aldığımız aziz vatanımızı gelecek nesillere daha güçlü şekilde teslim edeceğiz. İlelebet bağımsız ve bir olarak Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümlerini kutlamayı temenni ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle yad ediyorum."

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel

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