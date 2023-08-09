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Mersin'de 100 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, evinde 100 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Darıpınarı Mahallesi'ndeki evde sahte içki imalatı ve satışı yapıldığı tespit edildi. Ev sahibi jandarma karakoluna götürüldü.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, evinde 100 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Darıpınarı Mahallesi'ndeki evde sahte içki imalatı ve satışı yapıldığını belirlendi.

Ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda 100 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel

Çamlıyayla Jandarma Mersin Güncel Haberler

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