Mersin'de 100 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, evinde 100 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Darıpınarı Mahallesi'ndeki evde sahte içki imalatı ve satışı yapıldığı tespit edildi. Ev sahibi jandarma karakoluna götürüldü.