Mersin'de 100 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarsus ilçesinde yapılan operasyonda, 100 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kente kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerin durdurduğu bir araçta 100 kilogram tütün ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu

Norveç Erzurumlu Dilek'i konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin köklü iki tekstil devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin köklü tekstil devleri konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.