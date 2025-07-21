Mersin'de 100 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Tarsus ilçesinde yapılan operasyonda, 100 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kente kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Ekiplerin durdurduğu bir araçta 100 kilogram tütün ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel