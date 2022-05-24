Mersin'de 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Mersin'de 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA - Sezgin Pancar - Güncel
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Mersin'de 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, hırsızlık ve yağma suçlarından hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, hırsızlık ve yağma suçlarından hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, 20 farklı suçtan kaydı da olan firari hükümlü M.B'nin saklandığı adresi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda M.B, yakalandı.

Hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Sezgin Pancar - Güncel

Yenişehir, Mersin, Güncel, Haberler

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