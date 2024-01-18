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Mersin'de 10 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

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Mersin'in Mezitli ilçesinde, bir otomobilde yapılan aramada 10 kilo 792 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, bir otomobilde 10 kilo 792 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla takibe alınan 2 şüphelinin içinde bulunduğu otomobil durduruldu. Araçtaki aramalarda, 10 kilo 792 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Mezitli Mersin Uyuşturucu Suç Hukuk Güncel Haberler

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