Mersin'de 10 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı
Mersin'in Mezitli ilçesinde, bir otomobilde yapılan aramada 10 kilo 792 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde, bir otomobilde 10 kilo 792 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla takibe alınan 2 şüphelinin içinde bulunduğu otomobil durduruldu. Araçtaki aramalarda, 10 kilo 792 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.