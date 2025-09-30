Haberler

Mersin'de 10 Firari Hükümlü Yakalandı

Mersin'de yapılan huzur ve güven uygulamaları sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı ve cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Bozyazı, Gülnar, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde "huzur ve güven uygulamaları" yapıldı.

Çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 10 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
