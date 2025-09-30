Mersin'de 10 Firari Hükümlü Yakalandı

Mersin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Bozyazı, Gülnar, Tarsus ve Toroslar ilçelerinde "huzur ve güven uygulamaları" yapıldı.

Çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 10 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.