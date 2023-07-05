Mersin'de 1 Milyon Makaron ve 70 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de sigara kaçakçılığı ve sahte içkiyle mücadele kapsamında yapılan operasyonda, 1 milyon 7 bin 500 makaron ve 70 litre etil alkol ele geçirildi. Tarsus, Çamlıyayla ve Anamur ilçelerinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de 1 milyon 7 bin 500 makaron ve 70 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, sigara kaçakçılığı ve sahte içkiyle mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde 2 şüphelinin gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı, Anamur ilçesinde de bir kişinin sahte içki üreterek piyasaya sürdüğü belirlendi.

Adreslere düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda, bir kısmı doldurulmuş 1 milyon 7 bin 500 makaron ve 70 litre alkol ele geçirildi.

Jandarma karakoluna götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.