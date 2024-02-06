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Mersin'de 1 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Mersin'in Erdemli ilçesinde evinde 1 kilo 23 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlı takibe alındı ve operasyon sonucunda yakalandı. Şüphelinin ikametinde 1 kilo 23 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde evinde 1 kilo 23 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlı takibe alındı.

Operasyonla yakalanan şüphelinin ikametinde 1 kilo 23 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Jandarma Mersin Uyuşturucu Gözaltı Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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