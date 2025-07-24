Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol Görevine Başladı
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ahmet Çelikkol, göreve başladı ve Mersin Adliyesi'nde hakim, savcılar ve personelle tanıştı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Ahmet Çelikkol, görevine başladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Mersin'de görevlendirilen Başsavcı Çelikkol, kente geldi.
Çelikkol, Mersin Adliyesi'nde hakim ve cumhuriyet savcıları ile personelle selamlaştı.
Karşılama programının ardından Çelikkol, yeni görevine başladı.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel