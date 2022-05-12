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Mersin'de sahillerde temizlik çalışması yapıldı

AA - Aleyna Coşkun - Güncel
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Mersin'de sahillerde temizlik çalışması yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Erdemli ilçesinde bazı sahillerde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Erdemli ilçesinde bazı sahillerde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muhtarlık İşleri Dairesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, Kocahasanlı Plajı'nın kıyısında biriken atıkları temizledi.

Ekipler, kurumuş otlar için çapalama işlemi de yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, sahilleri yaza hazırladıklarını belirterek, "Bu sene halkımızın daha rahat bir şekilde sahili, denizi kullanacağı düşüncesiyle sahilde genel bir temizlik yapıyoruz. Hem Mersin'in yerli tatilcileri hem de Mersin'e dışarıdan gelen tatilcilerin çok daha rahat bir tatil geçirebilmeleri için en ince detayları düşünerek yaz temizliği yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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