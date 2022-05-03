Mersin Büyükşehir Belediyesinin ek hizmet binasında yangın çıktı - Haberler

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Mersin Büyükşehir Belediyesinin ek hizmet binasında yangın çıktı

AA - Serkan Avci - Güncel
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Mersin Büyükşehir Belediyesinin ek hizmet binasında yangın çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ek hizmet binasındaki bir ofiste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesinin ek hizmet binasındaki bir ofiste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akdeniz ilçesi İstiklal Caddesi'nde bulunan binanın A bloğundaki Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı Park Bahçeler Proje Şube Müdürlüğüne ait ofiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İçerisinde kimsenin bulunmadığı ofisteki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AA / Serkan Avci - Güncel

İstiklal Caddesi, İtfaiye, Mersin, Yangın, Güncel, Haberler

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