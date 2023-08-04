Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Ekipleri Yolları Yeniliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Toroslar ilçesinde Buluklu, Kurdali ve Halkkent mahallelerindeki yolları yenileyerek hizmete sundu. Ekipler, kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yenileme ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yenileme ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Toroslar ilçesinde Buluklu, Kurdali ve Halkkent mahallelerindeki yolları yenileyerek hizmete sundu.

Kent genelinde sorumluluk alanındaki tüm yolları daha konforlu hale getirmek için yoğun bir çalışma temposuyla faaliyetlerine devam eden Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yenileme ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Toroslar ilçesinde Buluklu, Kurdali ve Halkkent Mahallelerindeki çeşitli yolları yenileyerek hizmete sundu.

Çalışmalar kapsamında Toroslar ilçesi Buluklu Caddesi'nde 1.100 metre uzunluğundaki yol ekipler tarafından yenilendi. Hız kesmeden aynı ilçede başka bir noktada çalışmalarına devam eden ekipler, Kurdali Mahallesi 212. Cadde'de de 750 metre uzunluğundaki yolu yenileyerek hizmete açtı.

Muhtarlar ve vatandaş talepleri doğrultusunda planlı ve programlı işlere yön veren ekipler, Halkkent Mahallesi Prof. Dr. Sadi Irmak Caddesi'nde de çalışma yaptı. 450 metre uzunluğundaki bozuk yolu yenileyen ekipler, ömrünü tamamlamış ve deforme olan yolları sıcak asfaltla yeniledi. İşlemlerin ardından daha konforlu ve güvenli sürüş için çizgi çalışmaları da yapılarak yollar vatandaşların hizmetine sunuldu.