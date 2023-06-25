Mersin Büyükşehir Belediyesi Toroslar'da Yol ve Asfalt Çalışması Yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Toroslar ilçesinde Gözne Mahallesi-Ayvagediği Mahallesi bağlantı yolu, Fatih-1 ve Fatih-2 Caddesi'nde 4 bin 200 metrelik yolda zemin iyileştirme çalışması yaptı. Yolun 2 bin metrelik kısmında başlatılan asfaltlama çalışmaları ise tamamlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Toroslar ilçesinde Gözne Mahallesi-Ayvagediği Mahallesi bağlantı yolu, Fatih-1 ve Fatih-2 Caddesi'nde 4 bin 200 metrelik yolda zemin iyileştirme çalışması yaptı. Yolun 2 bin metrelik kısmında başlatılan asfaltlama çalışmaları ise tamamlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsalda ve merkezde çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, altyapı çalışmaları sonrası deforme olmuş yolları yenileyerek konforlu ve güvenli bir şekilde vatandaşların hizmetine sunuyor. Bu kapsamda ekipler, Toroslar ilçesinde önemli yayla yolu güzergahı olan Gözne Mahallesi-Ayvagediği Mahallesi bağlantı yolu, Fatih-1 ve Fatih-2 Caddesi'nde yol ve asfalt çalışması başlattı.

4 bin 200 metre uzunluğundaki yolda, zemin iyileştirme faaliyetinin yerine getirilmesinden sonra asfalt döküm işlemine başlandı. Şu ana kadar 2 bin metrelik kısmında binder seviyesinde asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Ayvagediği Mahallesi'nden Gözne Mahallesi'ne kadar uzanan yolda asfalt çalışmaları devam ediyor.

Eş zamanlı olarak caddeye bağlantısı olan sokaklarda kilitli parke yapım faaliyetleri de ekipler tarafından tamamlandı. Gözne Mahallesi Karşıyaka Sokak, Vakıf Sokak ve 259. Sokak'ta parke yol imalatı da ekiplerin çalışmaları, yoğun yayla nüfusunun olduğu bölgedeki vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanıyor.

Toroslar'da nüfus yoğunluğu ile kırsaldaki en büyük yerleşim yerleri arasında yer alan bölgede devam eden çalışmalar tamamlandığında kırsal yolları yenilenerek hizmete sunulacak. Çalışmalarını bayramdan sonra tamamlamayı planlayan ekipler, hız kesmeden çalışmalarına devam edecek. Kentin önemli üretim merkezlerinin yollarını iyileştirmeye devam eden ekipler, özellikle tarımsal üretim yapan mahalleler ve grup yollarında çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürecek.