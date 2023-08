Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Ürün Dağıtım Töreni Düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden' sloganıyla düzenlediği tarımsal ürün dağıtım törenine katılan Başkan Vahap Seçer, üreticiyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen törende Silifke, Erdemli, Gülnar ve Mut ilçelerinden gelen üreticilere farklı alanlarda tarımsal destek verildiğini belirten Seçer, köylüye verilen destek ile kimsenin işsiz kalmamasının sağlandığını ve istihdama katkı sunulduğunu söyledi. Seçer, "Bana göre, üretime destek vermek çok kutsal bir şey. Bunu düşünmek, niyet etmek, alın teri sahibine bu şekilde destek olmak, bence son derece takdire şayan ve kutsaldır" dedi. 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesinin Türkiye'ye model olabilecek bir proje olduğunu belirten Seçer, "Çiftçinin bahçesi, meyvesi, tarlası, hayvanı, ineği, kıl keçisi var. Bu insanların desteklenmediği bir ülkede üretim olmaz" ifadelerini kullandı.

"Önemli olan herkesin mutlu olması bu ülkede"

'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesinde 4 yıl önce başlatılan çalışmalarda gelinen noktadan Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendisinin çok mutlu olduğunu dile getiren Seçer, "Ben mutluyum belediye başkanı olarak. Projeyi uygulayanlar mutlu, destek alanlar da mutlu, üretim yapıyor. Çoluğunun çocuğunun rızkını kazanıyor. Önemli olan herkesin mutlu olması bu ülkede. Herkesin kazanması. Herkesin mutlu olması. 86 milyonun kimseye muhtaç olmaması önemli bizim gözümüzde" diye konuştu.

Belediye başkanlığı makamının çok farklı ve çok önemli yetkilerle donatılmış bir makam olduğunun altını çizen Seçer, "Kötüye kullanıldığı zaman çok tahribat yapar, çok hata yapar, çok sıkıntı çıkartır. Çok hassas bir makam. Gerçekten görevini hakkıyla yapan bir belediye başkanı her şeyin ötesinde şehrini görüyor. Ben bu duygular içerisinde belediye başkanlığı yapıyorum. Yaptığım görevden inanılmaz mutluluk duyuyorum. İnanılmaz şevkle yapıyorum. Arzu ile yapıyorum. Yaptığım her hizmetin geri dönüşünde vatandaşımın bana bir teşekkürü, bir hayır duası, bana dünya malına değer" dedi.

Çiftçilere yönelik "Daha nice güzel üretimler için sizlere destek verelim, çiftçimizin yüzü gülsün, evine rızk aksın, bereket aksın" ifadelerini kullanan Seçer, konuşmasını "Tarlalarından bereket fışkırsın, yolunuz açık olsun" sözleri ile tamamladı.

Proje sayesinde her geçen gün yeni üreticilere ulaştıklarını kaydeden Mersin İli Damızlık Keçi Koyun Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan, "Tarımın dünyanın her yerinde desteklenmesi gerekir. Şehirleşme ve şehirlerde yaşayan insan sayısı her gün artıyor. Kırsaldaki insan üretmediğinde insanlar nasıl yemek yiyecek. O yüzden bu desteklerin yapılması son derece önemli" diye konuştu.

Mersin Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Bektaş Şenay da " Mersin Büyükşehir Belediyesi, köylerinden kırsalına çiftçinin, vatandaşının, tarımın, üretimin yanında. Yem fiyatları, aşı, ilaç bedelleri her geçen gün artıyor. Üretimin her zaman olması için bizler oda başkanları, birlik başkanları ve belediye olarak üreticinin yanında olmaya her zaman hazırız" dedi.

Proje çerçevesinde sağlanan makine ekipman desteğinden faydalanan Silifke Gündüzler Kooperatif Başkanı Mahmut Yel ise "Vahap başkanımızın çiftçilere çok büyük destekleri var. Köyümüzün çok ihtiyacı olan üzüm sıkma makinesi ayağımıza kadar geldi. Vahap başkanımız, üreticilerimizin her zaman yanında" ifadelerini kullandı.

Törene Başkan Seçer'in yanı sıra kooperatif, oda ve birliklerin yöneticileri, muhtarlar, üreticiler ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları katılım gösterdi. - MERSİN