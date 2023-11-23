Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke'de Yol Yapım Çalışmalarıyla Ulaşımı Kolaylaştırıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Silifke'de yaptığı çalışmalarla hem ulaşımı kolaylaştırıyor hem de kenti modernleştiriyor. Silifke ilçesi için oldukça önemli olan ve farklı kurumların altyapı çalışmaları nedeniyle deforme olan Celal Bayar Caddesi yapılan yeni çalışma ile asfaltlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Silifke'de yaptığı çalışmalarla hem ulaşımı kolaylaştırıyor hem de kenti modernleştiriyor. Silifke ilçesi için oldukça önemli olan ve farklı kurumların altyapı çalışmaları nedeniyle deforme olan Celal Bayar Caddesi yapılan yeni çalışma ile asfaltlandı.

Yaptığı stratejik plan ve vatandaşlardan gelen taleplerle çalışma rotası belirleyen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri farklı zamanlarda farklı kurumların yaptığı altyapı çalışmaları nedeni ile delik deşik olan yol nedeniyle serzenişte bulunan vatandaşlara kulak vererek Celal Bayar Caddesi'ni yeniden sıcak asfalt ile kapladı. 2 bin 100 metrelik yolu bir hafta gibi kısa bir sürede baştan sona yenileyen ekipler, bölge sakinlerinin de takdirini kazandı. Ekipler, 2 bin 100 metrelik yol için 4 bin 800 ton sıcak asfalt kullandı.

ERDEN: "GÜZEL BİR YOL YAPILDI, VATANDAŞ DA MEMNUN"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke Koordinasyon Müdürü Atilla Erden, yolda yapılan çalışmanın detaylarını vererek, "Bizim için çok önemli bir yoldu. Silifkemizi bağlayan dört ana yolumuz var. Bu dört ana yolumuzun bir tanesi Celal Bayar Caddesi. Celal Bayar Caddesi'nde güzel bir çalışma oldu. Toplam yol uzunluğumuz 2 bin 100 metre. 4 bin 800 ton sıcak asfalt kullandık. Vatandaş da çok memnun. Oldukça güzel bir emek sarf edilerek güzel bir yol yapıldı" dedi.

MUHTAR SERİN: "GÜZEL BİR ÇALIŞMA OLDU"

Silifke Göksu Mahallesi Muhtarı Ahmet Serin, farklı kurumların çalışmaları nedeniyle yolun sık sık deforme olduğunu söyleyerek, "Vahap Başkanımız çok güzel bir çalışmanın sonucu yolu bize teslim etti. Memnunuz, teşekkür ederiz. Halkımız, muhtarlığıma gelip, çalışmalarından dolayı Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyorlar. Sadece yol değil, altyapı, yem dağıtımı gibi hizmetlerden halkımız çok memnun" dedi.

MUHTAR GÜRBÜZ: "YAPILAN İŞTE ESTETİK VE PROFESYONELLİK VAR"

Gazi Mahallesi Muhtarı Kerim Gürbüz, yapılan yolun kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Bu asfaltımız bizim için hayati önem taşıyor. Çünkü Gazi Mahallesi ve Göksu Mahallesi bölgesinde 50 bin nüfus yaşıyor. Doğalgaz, telekom, enerji ve elektrik gibi altyapı çalışmalarından dolayı sık sık deforme oluyor. Kaldırım çalışmasını da son sistem yaptı. Çok güzel çalışmaları var, çok beğeniyoruz. Yapılan işte bir estetik, gösteriş, profesyonellik var. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini çok beğeniyorum. Çok takdir ediyorum. Çok güzel oldu, harika oldu" diye konuştu.

"VATANDAŞIN MEMNUNİYETİ YÜZLERİNDE GÖRÜNÜYOR"

Vatandaşların da yapılan hizmetler hakkında sık sık teşekkür ettiğini kaydeden Gürbüz, "Vatandaşın memnuniyeti zaten yüzlerinde görünüyor. Vatandaş hizmetin ne olduğunu, kalitesini biliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar hem Avrupa tarzı bir çalışma hem şehre yakışır bir çalışma. Şehre ayrı bir vizyon katıyor" ifadelerini kullandı.

"ESKİDEN KÖSTEBEK YUVASI GİBİYDİ, ŞİMDİ ÇOK GÜZEL"

Yapılan hizmeti, "Çok memnunuz. Çok güzel" cümleleriyle değerlendiren vatandaşlardan Nazif Zabınoğlu, "Yol genişledi, şimdi gayet rahat. Önceden köstebek yuvası gibiydi. Araçla, motosikletle gidip gelemiyordum. Şu an çok iyi, çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Bölge sakinlerinden Zekai Serin de, "Vahap Bey'den gerek köylerde, gerek şehirde, gerek eski beldelerde hizmet olarak tüm halkın memnun olduğunu biliyorum. Tüm Silifke halkı Vahap Bey'den memnun" derken, yapılan yeni yolu bisiklet sürmek için kullanan Mustafa Kaplan ise, "Önceden yol çok çukurluydu. Bisikletlerimiz zarar görüyordu. Şimdi daha iyi oldu. Hep böyle devam etsinler" dedi.