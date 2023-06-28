Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehitler İçin Kurban Kesimi Yaptı
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitler için kurban kesimi gerçekleştirdi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle yapılan kurban kesimi sonucunda elde edilen etler, şehit mevlit yemeklerinde kullanılacak.
Mersin Büyükşehir Belediyesince, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitler için kurban kesimi yapıldı.
Belediyenin açıklamasına göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğinde, şehitler için kurban kesimi gerçekleştirildi.
Ekiplerin aşhaneye götürdüğü kurban etleri, şehit mevlit yemeklerinde kullanılacak.????????????????????????????
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel