Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehitler İçin Kurban Kesimi Yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitler için kurban kesimi gerçekleştirdi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle yapılan kurban kesimi sonucunda elde edilen etler, şehit mevlit yemeklerinde kullanılacak.