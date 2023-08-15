Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Otobüs Şoförü Eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen 'Toplu Taşıma Otobüsü Şoförü Eğitimi' kursundan mezun olan 24 kursiyer, Büyükşehir Belediyesinde göreve başladı. Kursiyerlere teorik ve pratik eğitim verildi ve başarılı olanlar göreve alındı. Eğitimden memnun olan kursiyerler, trafikte güvenli ve kaliteli hizmet vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Hal Sosyal Yaşam Merkezinde bulunan MERCEK'in 'Toplu Taşıma Otobüsü Şoförü Eğitimi' kursundan mezun olan kursiyerlerden 24'ü, Büyükşehir Belediyesinde göreve başladı.

Kurumun Sosyal Hizmetler Dairesi, Ulaşım Dairesi ve Akdeniz Karacaoğlan Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen kursa 29 kişinin katıldı. Kursiyerlere teorik ve pratik olmak üzere 2 aşamalı eğitim verilirken, 2 ay süren kursta teorik derslerin ardından, sahada otobüs sürerek uygulamalı eğitim alan kursiyerler tabi tutuldukları sınavları başarıyla geçmelerinin ardından göreve başladı.

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Eğitim Koordinatörü Gül Kadem Maya, kursiyerlerden çoğunun başarılı bir şekilde eğitimini tamamlayarak Büyükşehir Belediyesinde işe başladığını belirterek, "Kursiyerlerimizin trafiğe çıkmış olmasından dolayı çok mutluyuz. Onları trafikte gördüğümüz ve hep olumlu dönüşler aldığımız için de haklı bir gurur yaşıyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinde 13 yıldır şoför ve eğitmen olarak görev yapan Nurdan Bezek, MERCEK kursiyerlerine uygulamalı eğitimler verdi. Adayları en temelden başlayarak eğittiklerini ifade eden Bezek, "Biz sıfırdan başlamayı tercih ettik. MERCEK'in açılmasındaki amaç da buydu zaten. İyi birer şoför yetiştirmeye çalıştık. Saha eğitimlerimiz oldu. İşe alımlardan sonraki eğitimleri daha çok artırdık. Şoför adaylarını trafiğe çıkartmadan önce, parkur kurarak en zor caddelerden geçme kurallarını, kavşaklarda neler yapmaları ve yolculara nasıl davranmaları gerektiğini öğrettik" diye konuştu.

Daha önce Mersin'de taksi şoförlüğü yapan ve MERCEK'te eğitim alan Okan Akkaşoğlu, Büyükşehir Belediyesinde otobüs şoförü olarak göreve başladı. Teorik ve pratik eğitimler aldığını söyleyen Akkaşoğlu, "Tam 45 gündür hatlarda çalışıyorum. İşinizi yaptığınız sürece kolay gidiyor, zor bir yanı yok. Güler yüzlü ve vatandaşlara uygun hizmet vermenin, işimi daha da kolaylaştırdığını düşünüyorum" şeklinde konuştu. MERCEK'te aldığı eğitimlerin kendisine katkısının çok olduğunu söyleyen Akkaşoğlu, "Benim için başarılı bir eğitim ve deneyim oldu. Onun katkılarının meyvesini şu an yiyorum. Başta Vahap Başkanımız olmak üzere, daire başkanlarının, şube müdürlerimizin, eğitmenlerimizin yardım ve katkılarıyla buralara kadar gelebildik. Bize çok büyük etkisi oldu. Bu durumdan memnunuz" ifadelerini kullandı.

Daha önce ev hanımı olan Nurbanu Yıldız, Büyükşehir Belediyesinin sunduğu imkan sayesinde iş sahibi oldu. Kursun ardından şoförlüğe başlayan Yıldız, teorik ve uygulamalı saha eğitimleri aldıklarını belirterek, "İki aylık eğitimlerden sonra MERCEK'ten mezun oldum. Burada birebir araçlarla saha eğitimleri de aldık. Araçlarımızın teknik bakımları, özellikle sefer esnasında herhangi bir sorun karşısında ne yapmamız gerektiği, yolcuya hissettirmeden seferi nasıl düzgün bir şekilde tamamlamamız gerektiği öğretildi. Çok da başarılı olduk. Şu anda aracımla ve yolcularla birlikte, seferlerimi sorunsuz bir şekilde tamamlıyorum" dedi. - MERSİN