Mersin Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayında Aşure Dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayında 13 ilçede vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Aşurenin anlamının birlik ve beraberlik olduğunu belirten belediye yetkilileri, toplamda 22 bin adet aşure dağıtıldığını açıkladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Muharrem ayında paylaşmanın ve bereketin sembolü olarak 13 ilçede vatandaşa aşure ikramı gerçekleştirildi.

Aşurenin anlamının, birlik ve beraberliği insanlara yansıtmak olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında Sosyolog Nazire Büyükgürses, "Muharrem ayı içerisindeyiz. Büyükşehir belediyemize ait aşhanede aşurelerimizi kaynattık ve vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Şu ana kadar 13 ilçemizde, toplam 22 bin adet aşureyi vatandaşlarımıza dağıttık" dedi.

Aşure tatlısının en sevdiği tatlı olduğunu dile getiren vatandaşlardan Fatma Levent, "Ben şeker hastasıyım, ama aşureye yok diyemem. Muharrem ayı çok güzel ve bereketli bir ay. Herkes bu tatlıyı yapamayabilir ama birçok insanın bu sayede aşureye ulaşabileceği çok güzel bir yaklaşım" diye konuştu.

Muharrem ayında aşure ikramının, Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan güzel bir hizmet olduğunu vurgulayan vatandaşlardan Erol Yağlıcı da "Her yıl bu dağıtımın yapıldığını görüyorum. Köylerde, ilçelerde gittiğim her yerde aşure dağıtıldığını görüyorum ve yiyorum. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN