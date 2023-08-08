Mersin Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayında Aşure Dağıtıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayında paylaşmanın ve bereketin sembolü aşure tatlısını 13 ilçede vatandaşa ikram etmeye devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Mezitli ilçesinde de Aşhane'de hazırlanan aşureleri vatandaşlara ikram etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayında paylaşmanın ve bereketin sembolü aşure tatlısını 13 ilçede vatandaşa ikram etmeye devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Mezitli ilçesinde de Aşhane'de hazırlanan aşureleri vatandaşlara ikram etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla; hoşgörünün, birlik ve beraberliğin simgesi olan aşure tatlısı ikram etme geleneğini bu yıl da sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Aşhane'de hazırlanan aşureler, Büyükşehir'in mobil araçları ile kentin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşturuluyor. Bu kapsamda Mezitli'de de vatandaşlara aşure ikram edildi.

Aşurenin anlamının, birlik ve beraberliği insanlara yansıtmak olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda sosyolog olarak görev yapan Nazire Büyükgürses, "Muharrem ayı içerisindeyiz. Büyükşehir Belediye'mize ait Aşhane'de aşurelerimizi kaynattık ve vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Şu ana kadar 13 ilçemizde, toplam 22 bin adet aşureyi vatandaşlarımıza dağıttık" dedi.

İkrama katılan vatandaşlar ise memnuniyetlerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Fatma Levent: "Ben şeker hastasıyım, ama aşureye yok diyemem. Muharrem ayı çok güzel ve bereketli bir ay. Aşure malzemelerinin pahalı olmasından dolayı herkes bu tatlıyı yapamayabilir, ama birçok insanın bu sayede aşureye ulaşabileceği çok güzel bir yaklaşım."

-Erol Yağlıcı: "Her yıl bu dağıtımın yapıldığını görüyorum. Köylerde, ilçelerde gittiğim her yerde aşure dağıtıldığını görüyorum ve yiyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum."

-Hatice Yılmaz: "Büyükşehir Belediyesi kazanlarının bereketi, rızkı çok olsun. Artık aşure yapmak kolay değil. Hele ki bu maaşlarla… Özellikle bir emeklinin aşure yapıp, yemesi mümkün değil. Büyükşehir Belediyesi'ne bu hizmeti için çok teşekkür ederim."

Büyükşehir Belediyesi'nin usta aşçıları tarafından hazırlanan aşureler, Tarsus ve Çamlıyayla'da da dağıtıldı. Vatandaşlar, Tarsus Yarenlik Alanı Halk Eğitim Merkezi ön bölümünde kurulan stanttan ikram edilen aşureler için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.