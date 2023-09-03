Mersin Büyükşehir Belediyesi 'Kıyafet Evleri' Projesiyle İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen 'Kıyafet Evleri', ihtiyaç sahibi vatandaşları gider kaleminden kurtararak bütçelerine katkı sağlamaya devam ediyor.

İlkini Mersin Merkez Ulu Çarşıda, ikinci şubesini Tarsus Duatepe Mahallesi'nde açan Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde 'Kıyafet Evi'nin 3. şubesini Silifke'de vatandaşın hizmetine sundu. Yaz ve kış sezonu olmak üzere yılda 3 kez giysi yardımından faydalanan vatandaşlar, sezona uygun ihtiyaçlarını 'Kıyafet Evleri'nden ücretsiz bir şekilde karşılayabiliyor. Çocuk dış giyiminin yanı sıra ayakkabıya kadar her yaş grubuna hitap eden 'Kıyafet Evi'nde ihtiyaç sahibi aileler yeni ürünleri seçip alabiliyor.

"Kıyafet Evi ile vatandaşlarımızın bütçesine katkı sağlıyoruz"

Kıyafet Evi projesi ile birlikte, sosyal güvencesi bulunmayan veya asgari ücretin altında geliri olan ailelere giysi desteği sağlandığını kaydeden Tarsus Kıyafet Evi görevlisi Fulya Arlı Yüksekdağ, "Tarsus Kıyafet Evimiz binlerce dar gelirli vatandaşımıza hizmet veriyor. Kıyafet Evinin kapsamı, 0- 12 yaş aralığında çocuğu bulunan, sosyal güvencesi bulunmayan ailelerin çocuklarına giysi yardımını da içeriyor" dedi. Kıyafet Evi projesi çerçevesinde yakın zamanda 3. şubenin Silifke'de açıldığını hatırlatan Yüksekdağ, "Mersin merkez, Tarsus ve son olarak Silifke'de bulunan kıyafet evlerimizden binlerce vatandaşımız faydalanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in öncülüğünde kıyafet evlerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın giysi ve ayakkabılarını temin ediyoruz. Bu sayede aile giderlerine de katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kıyafet Evinden mahallemizin yanı sıra civar mahallelerde faydalanıyor"

Tarsus Kıyafet Evi projesi sayesinde Gözlükule Mahallesi'ne yakın diğer mahallelerde yaşayan dar gelirli yurttaşların da faydalandığını söyleyen Gözlükule Mahalle Muhtarı Ahmet Nergis, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in mahallemize yapmış olduğu hizmetler sınırsız olarak devam ediyor. Mahallemizde bulunan dar gelirli vatandaşlarımızın yanı sıra çevre mahallelerimizde yeni giyim hizmetinden faydalanıyor. Başkanımızın yapmış olduğu tüm hizmetlerinden dolayı şahsım ve bütün Tarsuslular adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MERSİN