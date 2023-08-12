Mersin Büyükşehir Belediyesi Kıyafet Evi Projesi'ni Silifke'de açtı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelerin çocuklarına kıyafet desteği sağlamak adına başlattığı 'Kıyafet Evi Projesi'nin 3. şubesini Silifke'de açarak, hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Kıyafet Evlerinden, 2019 yılından bugüne kadar toplam 14 bin çocuk faydalandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelerin çocuklarına kıyafet desteği sağlamak adına başlattığı 'Kıyafet Evi Projesi'nin 3. şubesini Silifke'de açarak, hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Kıyafet Evlerinden, 2019 yılından bugüne kadar toplam 14 bin çocuk faydalandı.

İlki Mersin merkezde Ulu Cami Meydanı'nda açılan Kıyafet Evi'nin ikincisi Tarsus Duatepe Mahallesi'nde hizmet verirken, 3. şubesi de Silifke'de hizmet vermeye başladı. Kıyafet Evi'nden faydalanan vatandaşlar ise, Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetle aile ekonomilerine destek olduğunu ifade ettiler.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelerin çocuklarına kıyafet desteği sağlamak adına başlattığı 'Kıyafet Evi Projesi'ni büyütmeye devam ediyor. Son olarak 3. şubesini Silifke'de açan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bugüne kadar toplam 14 bin çocuğu giydirdi.

Sosyal güvencesi olmayan, 0-12 yaş çocuğa sahip olan ailelerin çocukları için kıyafet ve ayakkabı desteği sağlayan Kıyafet Evi'nin ulaştığı çocuk sayısı, her geçen gün artmaya devam ediyor. İlki Mersin merkezde Ulu Cami Meydanı'nda açılan Kıyafet Evi'nin ikincisi Tarsus Duatepe Mahallesi'nde hizmet verirken, 3. şubesi de Silifke'de açılarak hizmet vermeye başladı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Kıyafet Evi'nden faydalanan vatandaşlar ise, bu hizmet ile Büyükşehir Belediyesi'nin aile ekonomilerine destek olduğunu ifade ederek, teşekkürlerini iletiyor.

Yeni açılan Silifke Kıyafet Evi'nden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Toros Mahallesi Mirza Bey Caddesi Silifke Otogarı adresinde yer alan Silifke Kıyafet Evi'ne giderek, dilekçe ile başvurularını yapabiliyor.

BÜYÜKŞEHİR'İN KIYAFET EVLERİ BİR MAĞAZA GİBİ HİZMET VERİYOR

İhtiyaç sahibi yurttaşlar Büyükşehir Kıyafet Evi'nden, yılda 3 kere, iç giyimden ayakkabıya varana kadar çocuklarının kıyafet ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Çocukları önceleyen Kıyafet Evi sayesinde aileler, her bir çocuk için ikişer parça kıyafeti, bir mağazadan alır gibi seçip, üzerinde deneyerek alabiliyor.

YÜKSEKDAĞ: "BÜYÜKŞEHİR KIYAFET EVİ 14 BİN ÇOCUĞA ULAŞTI"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kıyafet Evi'nde görev yapan Fulya Arlı Yüksekdağ, "Büyükşehir Belediyesi'nin Kıyafet Evi hizmeti, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve 0-12 yaş arası çocukları olan ailelere yönelik yardımı içermektedir. Şimdiye kadar Mersin merkez ve Tarsus'ta hizmet vermekte olan Kıyafet Evi, bir aileye yılda 3 kez yapmış olduğu yardım ile 14 bin çocuğa ulaşmıştır. Mersin'de 3.'sü açılan Silifke Kıyafet Evi'ne de, sosyal güvencesi olmayan ve 0-12 yaş çocuğa sahip tüm vatandaşlarımızı beklemekteyiz" dedi.

AİLELER KIYAFET EVİ HİZMETİNDEN OLDUKÇA MEMNUN

Silifke Kıyafet Evi'nden faydalanan vatandaşlardan Resule Kor, "Buradan aldığımız kıyafetler, aile ekonomimize katkı sağlıyor" dedi.

Kıyafet Evi'nden faydalanan Hatice Çabuk da, "Buradan çocuğuma bir pantolon ve ayakkabı aldım. Ürünleri beğendim. Aile bütçemize de iyi bir katkı oldu. Vahap Bey'e teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Kıyafet Evi'nden kıyafet alan çocuklardan Efe Can Çabuk ise, "Buradan giysi ve pantolon aldım. Hepsi güzel. Vahap amcaya teşekkür ederim" dedi.