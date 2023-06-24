Mersin Büyükşehir Belediyesi kırsal yollarda da çalışıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'un İbrişim ve Karadirlik mahallelerini bağlayan grup yolunda sathi asfalt kaplama çalışması yaptı. Yolun dar olan noktalarında ise genişletme yapıldı. Mahalle muhtarları yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Tarsus'un kırsal bölgesinde yer alan İbrişim Mahallesi ile Karadirlik Mahallesi'ni bağlayan grup yolunda sathi asfalt kaplama çalışması yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde devam eden yol çalışmalarının yanı sıra kırsal mahallelerde de yol kalitesini artırmak için çalışıyor. Havaların ısınmaya başlamasıyla kırsal bölgelerde faaliyetlerini hızlandıran Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri; zeytin, bağ ve sert çekirdekli meyve üretiminin yanı sıra diğer tarımsal ürünlerin de ekildiği İbrişim ile Karadirlik grup yolunda, 7,6 kilometrelik sathi kaplama çalışmasını tamamladı. Söz konusu yolun dar olan noktalarında ise genişletme yapıldı.

Yolun dar ve bozuk olmasından dolayı sorun yaşadıklarını belirten İbrişim Mahallesi Muhtarı Ergül Erkek, "Köyümüzün içinden geçen ana yol çok dardı. Ayrıca bu bölge genel anlamda nektarin, üzüm ve zeytin ekilen bir bölge. Tozdan çok fazla şikayetçiydik. Vahap Başkan'ımız sayesinde yol hem genişledi hem de asfaltlama işi ile tozdan kurtulduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Karadirlik Mahallesi Muhtarı Cumali Çiftçi ise yolun genişletilmesinden dolayı oldukça memnun olduklarını kaydederek, "Bu yol 1970 yılında yapılmış. O zamandan bu yana bir çivi bile çakılmadı. Sadece bir şerbetleme oldu, ama o da bir işe yaramadı. Şu an yolumuz çok genişledi. Bütün tüccar arkadaşlar ve herkes bu yoldan geçiyor. Bu yolun yapılmasından dolayı Başkan'ımız Vahap Seçer'e ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.