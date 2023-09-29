Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı Kendini Yeniledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, son 4,5 yıl içerisinde gerek personel gerekse de araç ve ekipman konusunda kendisini yeniledi. 2019 yılından bu yana filoya 20 adet tam donanımlı itfaiye aracı ekleyerek araç sayısını 124'e, il genelindeki grup ve istasyon sayısını ise 35'e çıkartan itfaiye teşkilatında 569 deneyimli personel görev yapıyor.

İnsanların can ve mal güvenliğini ilgilendirdiği için en önemli birimlerin başında itfaiyenin geldiğini vurgulayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "İtfaiye teşkilatımız son 4,5 yıl içinde verilen eğitim ve tatbikatlar neticesinde kendini geliştirerek, yangına müdahale ve arama kurtarma faaliyetlerinde önemli başarılara imza atmıştır. Kentimizde meydana gelen olayların yanı sıra, Türkiye'nin farklı bölgelerinde son yıllarda gerçekleşen orman yangını, su taşkını, deprem gibi birçok afette de bölge dışına çıkarak, ellerinden gelen katkıyı yapmış bir teşkilattır" dedi.

SEÇER: "İYİ YETİŞMİŞ PERSONEL VE TEKNOLOJİK EKİPMANLARLA İTFAİYEMİZİ DONATIYORUZ"

İtfaiye Teşkilatı'nda gerek personel alımı, gerekse de ekipman ve araç alımı konusunda çok titiz davrandıklarını belirten Başkan Seçer, "2019 yılından bu yana filoya 20 adet tam donanımlı itfaiye aracı ekleyerek araç sayısını 124'e, il genelindeki grup ve istasyon sayısını ise 35'e çıkardık. Yine son 4,5 yıl içinde su altı ve su üstü arama kurtarma amirliği ile köpekli arama kurtarma amirliğini de faaliyete geçirdik" diye konuştu.

İtfaiye Teşkilatı'nda, profesyonel personelin görev yapmasını amaçladıklarını kaydeden Başkan Seçer, "Bu amaçla Türkiye çapında bir eğitim merkezi olan Ata Eğitim Merkezi'ni hayata geçirdik. Burada kendi personelimizi eğiteceğimiz gibi, kamu ve özel sektör personeline de yangın konusunda ya da afetle mücadele konusunda eğitimler ve seminerler vereceğiz" dedi.

Şu anda İtfaiye Teşkilatı'nda 569 personelin görev yaptığını sözlerine ekleyen Başkan Seçer, "Son yaptığımız memur alımlarında, herkesin de içine sinen bir sınav ve alım yöntemiyle 100 personelimizi teşkilatımıza kattık. Bakanlıktan, 50 kadro daha çıkmasını sağladık ve önümüzdeki günlerde 50 itfaiye personelimizi daha teşkilatımıza dahil edeceğiz. Biz istiyoruz ki, bu işe en uygun insan kaynağı ile çalışalım. Belediyemizi toplum karşısında en iyi şekilde temsil edecek, iyi yetişmiş insan kaynağıyla itfaiyemizin donatılmasını istiyoruz" diye konuştu.