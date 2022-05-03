MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EK HİZMET BİNASINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Haberler

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MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EK HİZMET BİNASINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ek binasında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ek binasında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Akdeniz ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki Mersin Büyükşehir Belediyesi ek binasının 2'nci katında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangına ilk olarak binadaki görevliler müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 5 itfaiye ekibi, yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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